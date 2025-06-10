Kayseri’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir ahşap fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Kayseri OSB 17. Cadde üzerinde bulunan ARKOPA ahşap ve panel fabrikasının silosunda, bilinmeyen bir sebep ile yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının haber verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Vardiyada çalışan işçiler, güvenlik amacıyla fabrikadan tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalesiyle sona erdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MÜDAHALE

Yangının söndürülme anı, drone ile havadan görüntülendi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.