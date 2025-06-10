Kayseri’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri’de bir ahşap fabrikasının silosunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 21.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 17’nci Caddede gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ahşap üretimi yapılan fabrikanın silo bölümünde bilinmeyen bir nedenle baş gösteren yangın, hızla yayıldı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık bir saat boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedenine dair başlatılan inceleme sürüyor.