Kayseri’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Kayseri’de, turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı. Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan turistleri alan A.E. yönetimindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsü, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine gitmek üzere yola çıkmıştı. Kuzey Çevre Yolu’nun Oymaağaç mevkisinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı.

ŞOFÖRÜN HIZLI KAREKODU

Yangını fark eden otobüs şoförü, panik yapmadan güvenlik şeridine geçerek, turistleri araçtan tahliye etti. Hastalık ve yangın durumunu bildirmek için anında ihbarda bulundu. Olay yerine çok geçmeden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında oluşan yangını kontrol altına almak için yaklaşık yarım saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Yangın, başarılı bir operasyonla söndürüldükten sonra, otobüste maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Turistler, başka bir otobüs ile Nevşehir’e hareket etti.