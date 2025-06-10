KAYSERİ’de Yangın Kontrol Altına Alındı

AHŞAP FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Kayseri’de bir ahşap fabrikasının silosunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 21.00 sularında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 17’nci Cadde üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı fabrikanın silo bölümünde başlayan yangın, kısa süre içinde büyüdü.

İTFAİYE VE DİĞER EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine adrese hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ilgili ekiplerin yaklaşık bir saat boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak incelemeler devam ediyor.