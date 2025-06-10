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Kayseri’de Yangın Kontrol Altına Alındı

AHŞAP FABRİKASINDA YANGIN

Kayseri’de bir ahşap fabrikasının silosunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin 17’nci Caddesi üzerinde oluştu. Fabrikanın silo bölümünde bilinmeyen bir nedenle patlak veren yangın, hızla yayıldı.

İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangını haber alan yetkililer, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu, yangın kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair başlatılan inceleme ise devam ediyor.

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