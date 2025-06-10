Kayseri’de Yangın Korkuttu, Söndürüldü

Kayseri’de çıkan yangın korkuttu

AHŞAP FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir ahşap fabrikasında, siloda bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, yaklaşık 1 buçuk saat süren gayretlerin ardından kontrol altına alındı.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yaşandığında haber verilmesi üzerine, itfaiye ve polis ekipleri hemen müdahale etmek üzere olay yerine yönlendirildi. Fabrikada çalışan işçiler, yangın nedeniyle hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ise dron ile havadan kaydedildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bilgisi elde edildi.