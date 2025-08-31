Kayseri’de Yangın, Mobilya Fabrikasına Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde meydana gelen yangın, yanındaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerindeki iş yerinde başlayan yangın, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilmesine yol açtı. Polis, güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı.

ALEVLERİN YAYILMASI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Alevlerin, yanında bulunan mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçraması sonucu gökyüzü yoğun dumanla kaplandı. Yangına müdahaleye devam eden itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almak için tüm güçleriyle çalışıyor. Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının tam olarak ne zaman kontrol altına alınacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.