Kayseri’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Kayseri’deki bir tekstil fabrikasında yangın çıkarak büyük bir panik yarattı. Ekipler, alevlerle mücadele etmeye devam ediyor. Alevler, çevredeki alanı aydınlatırken, yangın havadan da görüntülendi.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Olay, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde konumlanan Milkay Tekstil Fabrikası’nda, henüz belirlenemeyen bir sebeple gerçekleşti. Yangın, hızla yayılarak fabrikanın bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın, ciddi bir alev yoğunluğu ile devam ederken, ekiplerin çalışmaları sürmekte.