Kayseri’de Yanlışlıkla Başka Mezar Götürüldü

YANLIŞ CENAZE DEFNİ

Kayseri’de yaşanan üzücü bir olayda, vefat eden bir kadın, farklı cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan alınıp götürüldü. Yanlışlık fark edildikten sonra, kadının cenazesi başka bir mezarlıkta defnedildi. 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığında bulunan morga götürülen Adıbelli’nin cenazesi, yurtdışında yaşayan çocuklarının gelişi için salı gününe bırakıldı.

CENAZE ARAŞTIRMASI

Dün sabah morga gelen Fatma Adıbelli’nin yakınları, cenazenin orada olmadığını fark etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Adıbelli’nin cenazesinin Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Ovakent Beldesi’ne götürüldüğü ve burada defnedildiği öğrenildi. Ovakent’e giden cenaze sahipleri, burada Fatma Adıbelli’nin üzerindeki eşyaları görünce yanlışlıkta bulunulduğunu anladı. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli’nin cenazesi Kayseri’ye getirildi.

KARMAŞA VE TEKLİF

Ovakent’teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli’nin yakınları, durumu izah etti. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli’yi kendi anneleri olarak zannederek aldıkları belirlendi. Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılındı ve ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

AİLEDEN AÇIKLAMALAR

Fatma Adıbelli’nin yakını Bülent Ersöz, yaşanan durumu anlatırken, “Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlar da geldiler. Dün işlemleri yaparken cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yozgat Ovakent’te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcının talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent’teki cenaze sahipleri “annemiz” diyerek alıp götürmüşler” diye konuştu.