Kayseri’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

KAYSERİ EMNİYETİ’NDEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerinin hesaplarında 2 milyar 913 milyon 333 bin TL’lik işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

BİLGİLERİN ARAŞTIRILMASI VE OPERASYONUN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Yapılan incelemelerde, Kayseri merkezli faaliyet gösteren şahısların işlem hacimlerinin 2 milyar 913 milyon 333 bin 427 TL olduğu tespit edildi.

Yürütülen operasyonlar sonucunda, suçtan elde edilen paranın yurtdışına aktarılmasında aracılık yapan O.İ., M.E.A. ve F.Ç. isimli şahıslar saklandıkları yerlerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, O.İ., Ö.D.K. ve C.T. adli makamlara çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozmayı hedefleyenlerle kararlı bir şekilde mücadele ederek çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” denildi.