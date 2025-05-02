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Kayseri’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

KAYSERİ EMNİYETİ’NDEN YASA DIŞI BAHAİS OPERASYONU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen yasa dışı bahis suçu kapsamında yapılan operasyonda, hesaplarında toplam 2 milyar 913 milyon 333 bin TL’lik işlem hacmi olan 6 şahıs gözaltına alındı. Edinilen verilere göre, söz konusu operasyon ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçu çerçevesinde gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, Kayseri merkezli faaliyet gösteren şahısların, toplamda 2 milyar 913 milyon 333 bin 427 TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis suçundan elde edilen gelirin yurtdışına aktarılmasında aracılık eden O.İ., M.E.A. ve F.Ç. isimli şahıslar, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.İ., Ö.D.K. ve C.T. adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesine yer verildi. Emniyet güçleri, yasa dışı bahis ve benzeri suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor.

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