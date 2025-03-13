Kayseri’de Yaşlı Kadın Kuyumcuyu Soymak İstedi

YAŞLI KADINDAN SOYGUN GİRİŞİMİ

Kayseri’de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle sarrafın yanına yaklaştı ve kafasına taşla vurarak soygun yapmaya çalıştı. Çevredeki esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen kadın hemen gözaltına alındı.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kazancılar Çarşısı’ndaki kuyumcuya gelen yaşlı kadın, sarrafın altınları gösterdiği anda saldırıya geçti. Önce, sarraf ile arasında bir boğuşma başladı; ardından ise kadın biber gazı sıktı. Kısa sürede olayın farkına varan çevredeki komşu esnaflar, kuyumcuya koşarak yaşlı kadını etkisiz hale getirdi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bir süre boğuşan sarraf yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcu içinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.