Haberler

Kayseri’de Yeni İl Halk Kütüphanesi Açıldı

KÜTÜPHANE HİZMETE GİRDİ

Kayseri’deki İl Halk Kütüphanesi, hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iç donatım ve hizmetin sunumu konusunda desteklediği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi alanında inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik kütüphaneyi inceledi.

KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI

Büyükkılıç, kütüphanenin yalnızca bir kaynak alanı olmadığını, aynı zamanda bir buluşma, öğrenme ve üretim yeri olacağını belirtti. Ayrıca, İl Halk Kütüphanesi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyaret esnasında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile yüklenici firma yetkilileri de bulunuyordu.

ÖNEMLİ

Haberler

Çiftlikte Sahte İçki Operasyonu Yapıldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yapılan sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı. Ekipler, sahte içki ve yapım kitleri ele geçirerek imalatı engellemeye çalıştı.
Haberler

İnşaatta Duvar Çöktü, İşçi Yaralı

İstanbul Başakşehir'de inşaatta duvar çökmesi yaşandı; bir işçi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye taşıdı ve polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.