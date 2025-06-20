Kayseri’de Yeni İl Halk Kütüphanesi Açıldı

KÜTÜPHANE HİZMETE GİRDİ

Kayseri’deki İl Halk Kütüphanesi, hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, Başkan Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iç donatım ve hizmetin sunumu konusunda desteklediği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi alanında inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik kütüphaneyi inceledi.

KÜTÜPHANE FONKSİYONLARI

Büyükkılıç, kütüphanenin yalnızca bir kaynak alanı olmadığını, aynı zamanda bir buluşma, öğrenme ve üretim yeri olacağını belirtti. Ayrıca, İl Halk Kütüphanesi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziyaret esnasında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile yüklenici firma yetkilileri de bulunuyordu.