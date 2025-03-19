Kayseri’de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitim Tatil

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kayseri’de beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere atıfta bulunularak, “20 Mart Perşembe günü Kayseri’de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

OLUMLU DURUMLARI ÖNLEME AMAÇLI TEDBİRLER

Hava koşulları nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumları engellemek amacıyla, taşımalı eğitim ile il merkezi ve ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği göz önünde bulundurularak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ve özel eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe günü eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

IDARI İZİNLER BELİRLENECEK

Eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, ilgili birim amirleri tarafından hizmetin gereği olarak değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.