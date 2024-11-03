“Kayseri’deki Arı Kovanları ile Bal Hasadı”

ARILI KOVAN DAĞITIMI BAŞLADI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik hayata geçirdiği projeler, arılı kovan dağıtımı ile 16 ilçede etkisini göstermeye başladı. Projeden faydalanan vatandaşlar, kovanlardan elde ettikleri ballarını hasat ederek memnuniyetlerini dile getiriyor. Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Kayseri’de tarımsal üretime özel bir önem verilerek birçok proje ve yatırım gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, arıcılık faaliyetleri de arılı kovan dağıtımı ile desteklenmiş durumda. Kendilerine sağlanan destekten memnun kalan arıcılar, bal üretimi yaptıklarını belirterek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletiyor.

ÜRETİM ŞEHRİ KAYSERİ İFADELERİ

Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, mahalledeki vatandaşların desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine minnettarlığını ifade etti. Deniz, “Memduh Büyükkılıç başkanımızdan hizmetinden dolayı Allah razı olsun. Bir yol için değil, tohumlarda, buğdayda, aspirde, arıda, tavukta her şeyde hizmeti var. Başkanıma da buradan söylüyorum. Üretim şehrimiz Kayseri’dir, üretime devam edelim başkanım. Bize verin, biz üretelim. Saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

HOBİ AMAÇLI ARICILIK YAPANLARDAN DESTEK

Taşhan Mahallesi’nde Büyükşehir’in arılı kovan desteklerine katılan öğretmen Alparslan Gözelli, arı desteği sayesinde bir çıta bal aldığını belirtti. Gözelli, “Arıcılık kursundan belgemi aldım. Arıcılığı öğrendik. Küçük çaplı uğraşıyorduk. Büyükşehir’in kampanyasından iki kovan aldım ve bir çıta bal aldım. Belediyemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arıları beslemek için lavanta ve ıtırlı bitkiler ektim. Hem etraf güzelleşiyor hem de doğa daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN DESTEKLERİ HERKESİ TEŞVİK EDİYOR

Arıcılık hobi olarak sürdüren emekli esnaf Yusuf Tekdemir, başkan Büyükkılıç’a yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, “Bu yıl benim arıcılıkta 3’üncü yılım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı arıcılık kursuna katıldım. Bu yıl da kovan dağıttılar ve tahsis edilen kovan sayısı arttı” dedi. Tekdemir ayrıca, “Büyükşehir’in desteği çok önemli. Diğer belediyeler de bu tür kurslar düzenlemeli ve halka teşvik edici olmalıdır” şeklinde görüş belirtti.

ARICILIK HOBİSİ GÜÇLENİYOR

Hobi amaçlı arıcılık yapan Mustafa Karaköse ise oğluyla birlikte dört kovan aldıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nden arı dağıtıldığını öğrendik. Biz de arıcılıkla ilgili diplomamız vardı. Almış olduğumuz kovanlarla ailesel olarak bu işi büyütmeyi hedefliyoruz. Bu destek, köyde yaşayan insanlar için büyük bir nimet” dedi. Karaköse, Büyükkılıç ile tüm ekibine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.