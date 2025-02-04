Kayseri’deki Şüpheli Numune Kapları İncelemesi Açıklandı

ŞÜPHELİ NUMUNE KAPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kayseri Şehir Hastanesi’nin endoskopi ve patoloji ünitelerinde merak uyandıran bazı numune kaplarına dair sürdürülen soruşturmayla ilgili bilgiler verildi. Duyuruda, “3 patoloji uzman hekimi tarafından şüpheli numune kaplarıyla ilgili yapılan inceleme ve rapor neticesinde; toplam 203 hasta ve bu hastalara ait 398 formaldehitli numune kabı kaydının olduğu, 398 formaldehitli numune kabının tamamına ilişkin patolojik incelemelerin tamamlandığı, yapılan incelemelerde yalnızca 15 hastaya ait numunelerde tespit artefaktı bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

HASTALARDA TANIM YETERSİZLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada ayrıca, “bulunan 15 tespit artefaktının patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığının anlaşıldığı, mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı; neticede hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır” denildi. Bu bilgiler doğrultusunda hastalar için bir sorun teşkil etmeyen durumun netlik kazandığı dile getirildi.