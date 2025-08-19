Kayseri Demirspor Nihat Demir ile Anlaştı

DEMİRSPOR YENİ SEZON ÖNCESİ ANLAŞMA SAĞLADI

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını başlatmak için Antrenör Nihat Demir ile anlaşma sağladı. Kayseri’nin köklü kulüplerinden biri olan Demirspor, Birinci Amatör Küme’de şampiyonluk hedefliyor.

YILMAZ ÖZTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Mavi-lacivertli takım, yeni sezonun ilk adımını atarak Antrenör Nihat Demir ile bir araya geldi. Kulüp Başkanı Yılmaz Öztürk, anlaşmanın iki taraf için iyi sonuçlar doğurmasını umarak; “Nihat hocamızla birlikte gençlere daha çok fırsat vereceğiz. Genç ağırlıklı bir kadro oluşturarak hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz. Hem takımımızı hem de tesislerimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

YENİ SAYFA AÇMA HEDEFİ

Kulüp Genel Kaptanı Mustafa Koçakoğlu, bu anlaşmanın yeni bir sayfa açtığını belirterek, hem altyapı hem de A Takım ile beraber yeni başarılara ulaşacaklarını ifade etti. Antrenör Nihat Demir, Kayseri’nin köklü kulüplerinden birinde görev almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.