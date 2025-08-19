Kayseri Demirspor, Nihat Demir ile anlaştı

DEMİRSPOR YENİ SEZONDA ANTRÖNÖRÜNÜ BELİRLEDİ

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Demirspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Nihat Demir ile anlaşma sağladı. Kayseri’nin köklü kulüplerinden biri olan Demirspor; Birinci Amatör Küme’de şampiyonluk hedefliyor. Mavi-lacivertli ekip, yeni sezon için ilk adım olarak Antrenör Nihat Demir ile anlaşmayı gerçekleştirdi.

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Kulüp Başkanı Yılmaz Öztürk, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek; “Nihat hocamızla birlikte gençlere daha çok önem vereceğiz. Gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturarak hak ettiğimiz yere dönmek istiyoruz. Tüm takımımızı hem de tesislerimizi yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı. Kulüp Genel Kaptanı Mustafa Koçakoğlu ise bu anlaşmanın yeni bir sayfa açtığını ve hem altyapı hem de A takım ile yeni başarılara imza atacaklarını belirtti.

NİHAT DEMİR’İN GÖRÜŞLERİ

Antrenör Nihat Demir, Kayseri’nin en köklü kulüplerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Demir, hedeflerinin başarılı bir sezon geçirebilmek olduğunu vurguladı.