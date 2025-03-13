Kayseri’den 7 Bin Suriyeli Ayrıldı

GÖKMEN ÇİÇEK’İN SURİYELİ GÖÇÜ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı bir programda şehirden her gün 150 kişiye yakın Suriyeli’nin ayrıldığını belirterek, “Şu ana kadar giden Suriyelilerin sayısı 7 bin 200’e ulaştı” dedi. Kayseri’nin insanlara kucak açan bir yer olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Kayseri gerçekten insanlara kucak açan bir şehir. Yaşanan olay çok alçakça bir olaydı. Bir taciz vardı, affedilmeyecek bir olay vardı. Fakat bu Suriyeli ya da Türk diye değil, böyle bir olay yaşanmıştı. Olay yerinde polisimiz çok kısa bir süre içinde bulunmuştu. Olaydaki kişileri almış ve çocuk korunma altına alınırken fail de hemen hapishaneye alınmıştı. Ancak bu konu öyle bir tahrik ediliyor ki, Kayseri’den tüm Türkiye’ye bir nefret dalgası yaymak istendi. O gün dedik ki 493 kişi sabıkalı. Bu durum öylesine söylenmiş gibi algılandı. O gün 8 tane çocuk tecavüzcüsü vardı ve bunlar ön saflarda protestolara katılıyordu. Çocuk tacizini protesto eden 8 çocuk tecavüzcüsü arasında 12 sabıkalı da bulunuyordu. Ailelere seslenmiştim, “Ne olur evlatlarımızı sokaklardan çağıralım” dedim” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’DE PROVOKASYON VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Vali Çiçek, Kayseri’den şu ana kadar 7 bin 200 Suriyeli’nin gittiğini belirterek, “Beni üzen şey şuydu; bu eylemlerin vatan-millet adına başlatıldığı söylenmişti. Benim 24 tane polisim neden yaralandı? Polisin kafasına saksı atıldı. Büyük bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Provokasyon yapmak ve Türkiye’yi karıştırmak isteyenler, Kayseri’de bir ölüm olmadı diye üzüldüler. Beni 2. gün Cumhurbaşkanımız aradı ve ne Suriyeli ne de Türk hiçbir gencimizin burnu bile kanamasın dedi. Talimatı aldıktan sonra sorumluluğumuz daha da artıyor. Gidenler neden düşman olarak gitsinler? Bizi severek gitsinler. Dostlukla gidilsin ve gidiliyor da. Her gün Kayseri’den 150 kişi gidiyor. Şu ana kadar 7 bin 200’e ulaştı Kayseri’den giden sayısı, az değil. Allah bir daha öyle günleri yaşatmasın. Depremde de üzüldüm ama Suriye olayları sırasında kalbim 20 parçaya bölündü. Çünkü benim gençlerim kandırılıyor” ifadelerini kullandı.

ERVA SPOR OKULLARI’NA VERDİĞİ ÖNEM

Vali Gökmen Çiçek, ERVA Spor Okulları’nın kendisi için şeref ve namus meselesi olduğunu belirtti. “Ben Türkiye’nin sigortası olmuş olan Kayseri’nin çocukları için uyuşturucu ile mücadele etmek zorunda olmaktan utanıyorum. Çünkü Kayseri’ye uyuşturucunun U’sunun girmemesi lazım. Bu şehir milli bir şehir. Dolayısıyla Kayseri’de benim şeref meselem saydığım ERVA Spor Okulları’nı ve namus meselesi sayıyorum. O kadar önemsiyorum. Her mahallede bir spor okulu açacağız diye girdiğimi ERVA Spor Okulları’nın yıllarca yürümesini istiyorum. Bu ilden olimpiyatlarda Türkiye Şampiyonluklarının alınacağı, edebiyatta, sporda, kültürde ve ekonomide adından söz ettirecek bir il olacağını göreceğimin hayalini kuruyorum. Kayseri bu ülkede gerçekten ilk 3’e oynayacak bir şehir ve ben de bunu göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.