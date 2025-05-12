Kayseri’den Şanlıurfa’ya Gezi Götüren 14 Öğrenci Zehirlenme Belirtileri Gösterdi

ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kayseri’den gezi amaçlı gittikleri Şanlıurfa’da yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtileri gösteren 14 lise öğrencisi, Gaziantep’in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı. Şanlıurfa’ya düzenlenen kültürel geziye katılan öğrenciler, dönüş yolculuğuyla birlikte Gaziantep’in Nizip ilçesi civarında rahatsızlanmaya başladı.

ARAÇ İÇİNDE YAŞANAN RAHATSIZLIKLAR

Araçtaki 14 öğrencinin aniden rahatsızlanması ve bulantı-kusma gibi sorunlar yaşaması üzerine güzergah hastaneye çevrildi. Nizip Devlet Hastanesi’nin acil servisine getirilen öğrencilere yedikleri yemek sebebiyle zehirlenme belirtileri tespit edildi. Hastaneye ulaşan öğrenciler tedavi altına alınırken, genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AİLELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Hastaneye getirilen öğrencilerin durumu, Kayseri’deki ailelerine de iletildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı öğrenildi.