Kayseri’den Şanlıurfa’ya giden öğrenciler

ŞANLIURFA’DA GIDA ZEHİRLENMESİ VAKASI

Kayseri’den geziye katılan lise öğrencileri, Şanlıurfa’da yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtisi göstermeye başladı. 14 öğrenci, Gaziantep’in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı. Kültürel gezi kapsamında Şanlıurfa’ya giden lise öğrencileri, dönüş yolculuğu esnasında Nizip yakınlarında rahatsızlık hissi yaşadı.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Öğrencilerin bulantı ve kusma gibi belirtiler göstermesi nedeniyle araç güzergahı hastaneye çevrildi. Nizip Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırılan öğrencilerde, yedikleri yemek nedeniyle gıda zehirlenmesi belirtileri belirlendi. 14 öğrencinin durumu acil olarak tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kayseri’deki ailelere de durumları hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı bildirildi.