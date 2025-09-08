Kayseri Eczacı Odası Başkanını Seçti

BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANDI
Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Uğur Nuri Akın, yapılan oylamada yeniden seçilerek destek aldı. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası’nın gerçekleştirdiği genel kurulda oy sayma işlemleri başarıyla tamamlandı.
GÜVEN TAZELEME BAŞARISI
Seçime tek aday olarak katılan Uğur Nuri Akın, 431 oy alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Bu sonuç, Akın’ın yönetimine olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Eczacıların desteğiyle yeniden göreve gelen Akın, ekip çalışmasıyla hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecek.