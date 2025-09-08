Haberler

Kayseri Eczacı Odası Başkanını Seçti

BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANDI

Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Uğur Nuri Akın, yapılan oylamada yeniden seçilerek destek aldı. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası’nın gerçekleştirdiği genel kurulda oy sayma işlemleri başarıyla tamamlandı.

GÜVEN TAZELEME BAŞARISI

Seçime tek aday olarak katılan Uğur Nuri Akın, 431 oy alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Bu sonuç, Akın’ın yönetimine olan güvenin devam ettiğini gösteriyor. Eczacıların desteğiyle yeniden göreve gelen Akın, ekip çalışmasıyla hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecek.

8 Eylül Özel Olaylarla Dolu

8 Eylül, dünya tarihinde pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün. Bu tarihler, hem zorlu dönemlerin başlangıcını hem de umut verici gelişmeleri müjdelemiştir.
Alıçta Hasat Başladı, Kilogram 200 TL

Hatay'ın Belen ilçesinde, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanan alıç hasadı başladı. Alıcın kilogram fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.

