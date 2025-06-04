Kayseri Emniyet Ekipleri, Çocukları Sevindirdi

HAYAL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir annenin serebral palsili çocuklarını polis kıyafetleriyle görme isteğini yerine getirdi. Kentte yaşayan Kadriye Güven’in serebral palsili oğulları Mustafa Efe ve Ömer’in polis ya da asker kıyafetleriyle görünme arzusu, sosyal medya üzerinden keşfedildi. Bu durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti.

POLİS TİŞÖRTÜ VE ŞAPKASI HEDEFİNE ULAŞILDI

Polis ekipleri, ailenin evine giderek iki kardeşe polis tişörtü ve şapkasını hediye etti. Polis kıyafetleri giyen çocuklar, bu özel anı ölümsüzleştirmek amacıyla polis ağabeyleri ve ablalarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.