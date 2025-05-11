Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 GÖZALTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, ekipler şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yoğunlaşarak çalışmalara başladı.

NARKOTİK KÖPEK ‘ETA’ İLE YAPILAN ARAMA

Düzenlenen operasyon neticesinde, M.A., M.K., A.İ.V., H.B. ve E.Ü. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği ‘ETA’ ile gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 3 parça halinde toplam 950,20 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

SUÇLULAR CEZAEVİNDE

Mahkemeye çıkartılan M.A., M.K., A.İ.V. ve E.Ü., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesi yer aldı.