Kayseri Erciyes OSB Projeleri İmzalandı

IMZA TÖRENİ KAYSERİ SANAYİ ODASI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Kayseri Erciyes Organize Sanayi Bölgesi için yol ve altyapı uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik sözleşmenin imza töreni, Kayseri Sanayi Odası’nda yapıldı. Kayseri’de sanayi yatırımlarını destekleyerek modern bir üretim alanı oluşturmayı amaçlayan Erciyes OSB, altyapı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. İmza töreniyle hayata geçirilen bu sözleşme, projenin somut adımlarından biri oldu.

MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI HEDEFİ

Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, yaptığı açıklamada, projenin sanayicilere “modern, planlı ve sürdürülebilir bir altyapı” sunmayı amaçladığını dile getirdi. Ayrıca, projenin Kayseri ve Türkiye sanayisine değer katacağını belirtti. Hazırlanacak projeler, bölgenin yatırımcılar için daha çekici bir üretim merkezi olmasını sağlayacak ve ulaşım ile altyapı standartları uluslararası düzeyde planlayarak hayata geçirilecek.