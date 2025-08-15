Haberler

Kayseri Futbol Sezonu Eylül’de Başlayacak

2025-2026 FUTBOL SEZONU HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kayseri amatör futbol liglerinde 2025-2026 sezonu için geri sayım süreci başlamış durumda. Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme’de yeni sezonun Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve Tertip Komitesi üyelerinin yaptığı toplantı sonrasında, liglerin Eylül ayında sahaya inmesi planlandığı belirtildi.

MAÇLARIN BAŞLAMA TARİHİ BELİRLENDİ

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “2025-2026 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme maçlarının başlama tarihi 20-21 Eylül olarak planlanmaktadır.” dedi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan kitapçıkla birlikte, komite olarak liglerin başlama tarihlerini ilerleyen günlerde net bir şekilde duyuracaklarını ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.