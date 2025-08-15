Kayseri Futbol Sezonu Eylül’de Başlayacak

2025-2026 FUTBOL SEZONU HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kayseri amatör futbol liglerinde 2025-2026 sezonu için geri sayım süreci başlamış durumda. Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme’de yeni sezonun Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve Tertip Komitesi üyelerinin yaptığı toplantı sonrasında, liglerin Eylül ayında sahaya inmesi planlandığı belirtildi.

MAÇLARIN BAŞLAMA TARİHİ BELİRLENDİ

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “2025-2026 futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Kayseri Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme maçlarının başlama tarihi 20-21 Eylül olarak planlanmaktadır.” dedi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan kitapçıkla birlikte, komite olarak liglerin başlama tarihlerini ilerleyen günlerde net bir şekilde duyuracaklarını ifade etti.