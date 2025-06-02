Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Açıklama Yaptı

GAZETECİLERİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞU VURGUSU

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yönelik artan tehdit ve susturma girişimlerine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, “Bu gelişmeler, üzüntü verici olduğu kadar da ürkütücü bir hal almaya başlamıştır” ifadeleri kullanıldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi’nin ortak açıklamasında, son zamanlarda kamu görevini icra eden gazetecilere yönelik tehditlerin artması büyük bir endişe kaynağı olarak belirtildi. Açıklamada, “Kayseri’de son dönemlerde kamu görevini yerine getiren gazeteci meslektaşlarımıza yönelik tehdit ve susturma girişimlerinin artarak devam ettiğini büyük bir üzüntü ve endişeyle takip etmekteyiz” denildi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMELİ

Açıklamada, gazetecilik faaliyetlerine yapılan baskıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Basın, Anayasal güvence altında olan ve demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak tanımlandı. “İfade özgürlüğü, en temel hak ve hürriyetler arasındadır” denilen açıklamada, bu özgürlüğün sadece gazetecilere tanınan bir ayrıcalık değil, halkın doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının temeli olduğu ifade edildi. Ayrıca gerçekleştirilen eleştirilerin tehdit ve baskılarla bastırılmaya çalışılmasının son derece olumsuz bir durum olduğunu belirttiler.

GAZETECİLİK MESLEĞİNE SAYGI ÇAĞRISI

Açıklamada, gazetecilik mesleğinin doğası gereği soru sorma, yorum yapma ve eleştirme haklarının demokratik toplumda olağan bir faaliyet olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Yapılan tehditlerin meşrulaştırılamayacağı belirtilirken, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasının önemi konusunda yargı mercilerine, emniyet birimlerine ve kamu kurumlarına çağrıda bulunuldu.

ÖZGÜR BİR BASININ ÖNEMİ

Siyasi aktörlerin toplumun birleştirici bir anlayışla hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Toplumun tüm kesimlerine farklı görüşlere hoşgörülü bir şekilde yaklaşmaları ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeleri çağrısı yapıldı. “Özgür ve bağımsız bir basın; sağlıklı bir toplumun, güvenilir bir devletin ve sürdürülebilir bir demokrasinin temel dayanaklarından biridir” denilerek gazetecilerin huzur içinde görev yapabilmelerinin ortak bir sorumluluk olduğu belirtildi. Ayrıca basın meslek örgütlerinin, oluşabilecek tehdit ve engellemelere karşı her zaman ses yükselteceği kaydedildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtildi.