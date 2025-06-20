Kayseri Gençlik Ve Spor Başarılar Elde Etti

SİVAS’TAN 11 MADALYA İLE DÖNÜŞ

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Sivas’tan büyük bir başarı ile döndü. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U10-11-12-13-14 yaş kategorisi Güreş Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta gerçekleştirildi. Kayseri’yi temsil eden kulüp sporcuları, toplamda kazandıkları 11 madalyayla şampiyonada önemli bir iz bıraktı.

SPORCULARA TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyona sonrasında Güreş Eğitim Merkezi’nde sporcular ve antrenörleri ile bir araya gelerek başarılarını kutladı. Kabakcı, takımın elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları tek tek tebrik etti. Şampiyonada madalya kazanan sporcular arasında şunlar yer aldı:

U-11 kategorisinde 41 Kilo Türkiye 2.’si Abdulkadir Dal, 78 Kilo Türkiye 5.’si Arda Temurtaş; U-12 kategorisinde ise 34 Kilo Türkiye 2.’si Ömer Kuyucu, 38 Kilo Türkiye 3.’sü Ömer Akmeşe, 41 Kilo Türkiye 1.’si Enes Kuyucu, 41 Kilo Türkiye 2.’si Ahmet Efe Bulut bulunuyor. U-13 kategorisinde 48 Kilo Türkiye 1.’si Yasin Taşgın, 52 Kilo Türkiye 1.’si Yusuf Sarıyar, 62 Kilo Türkiye 5.’si Bertan Recep Ecevit ve 68 Kilo Türkiye 1.’si Nizammetin Kaan Dükan gibi isimler de madalya kazandı. U-14 kategorisinde ise 38 Kilo Türkiye 3.’sü Ahmet Demir, 41 Kilo Türkiye 3.’sü Mustafa Acun ve 44 Kilo Türkiye 3.’sü Furkan Güzel yer aldı.