Kayseri Grubu Ön Seçim Gerçekleşti

GENEL KURUL ÖNCESİNDE ÖN SEÇİM YAPILDI

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde ‘Meslekte Kayseri Grubu’ aday adayları için ön seçim yapıldı. Oda binasında düzenlenen ön seçime katılan üyeler, sandıklara oy atarak tercih ettikleri aday adaylarını belirledi. Ön seçim süreci hakkında bilgi veren Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, önemli bir gelişme yaşandığını vurgulayarak, “Oda tarihinde meslektaşlarımız yine bir ilkleri yaşatıyor bizlere” dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ VE ADAYLARA BAŞARILAR

Yedikaya, “Meslek Yasamız kurulduğundan beri bugüne kadar odamızda böyle bir ön seçimle karşılaşmamıştık. Mayıs ayında gerçekleştirilecek oda seçimlerimizin kurullarını belirliyoruz. 600’e yakın meslektaşımız, ön seçimlerde yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almak için büyük bir gayretle mücadele ediyor. Meslektaşlarımızın oy kullanma işlemi başladı. İnşallah bu süreç bir demokrasi şöleni içerisinde tamamlanır. Bu çalışmaya gönül veren aday adaylarına başarılar diliyorum, medeni cesaretleri için kendilerini tebrik ediyorum. Sonuçta kazanan ‘Meslekte Kayseri Grubu’ olacak. Umuyorum ki yeni dönemde bunu bir gelenek haline getiririz. Katılan, zaman ayıran ve aday olan değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ADAY OLMAK İÇİN YARIŞIYORLAR

Meslekte Kayseri Grubu’nun adayı olan Adnan Uslular da, “2019’dan bu yana Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcılığı’nı yürütmekteyim. 11 Mayıs’ta yapılacak olan kurulda Meslekte Kayseri Grubu’nun başkan adayı olarak seçime giriyorum. Daha önce başkan adayını oylamıştık ve şu anda yönetim, denetim ve disiplin kurullarının alt kurullarını belirlemek için seçim yapıyoruz. Kendi kendimizle yarışıyoruz. Odamıza ve tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.