Kayseri Havalimanı’nda Bekleme Süreleri Kısaldı

BEKLEME SÜRELERİNDEKİ DÜZENLEME

Kayseri Havalimanı’nda bagaj alımlarıyla ilgili olarak yaşanan uzun bekleme süreleri son buluyor. Vali Gökmen Çiçek’in verdiği talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar, dış hatlarda konveyör sayısının 2’den 4’e çıkarılmasıyla hızlandı. Bu geliştirme ile yolcuların bagaj bekleme süreleri dünya standartlarına düşürüldü. Ülke genelindeki önemli havalimanları arasında bulunması nedeniyle, Kayseri Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini artıran bu değişiklik büyük bir önem taşıyor.

YOLCU MEMNUNİYETİ VE HIZ

İç hatlarda 3, dış hatlarda ise daha önce 2 adet olan bagaj alım konveyör sistemleri, yapılan düzenlemelerle dış hatlarda 4 konveyöre çıkarıldı. Böylece, iniş yapan 4 dış hat seferinin yolcuları, bagajlarını farklı alanlardan hızlı bir şekilde alabiliyor. Avrupa’dan gelen gurbetçiler için düzenlenen karşılama töreninde, bir yolcu bagajların uzun süre bekletildiğini Vali Çiçek’e iletti. Çiçek ise hiçbir gecikme yaşamadan Havalimanı Müdürü Enver Akatay’a talimat vererek, sorunun kısa süre içinde çözüleceğini belirtti.

YENİ SİSTEMİN AVANTAJLARI

O gün verilen talimat, havalimanındaki işleyişi hızlandırdı ve yapılan yatırımlarla birlikte yolcuların bagaj bekleme süreleri günümüzde dünya standartlarına indirildi. Kayseri Havalimanı, günlük ortalama 28 iniş ve 28 kalkışla yaklaşık 10 bin yolcuya hizmet veriyor. 2024 yılında toplamda 2,6 milyon yolcuyla Türkiye’nin en yoğun 13. havalimanı haline gelmesi hedefleniyor. Böylelikle, ulusal ve uluslararası alanda daha modern ve konforlu bir havalimanı kimliği kazanmış oluyor.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDEKİ KISALMA

Daha önceleri dış hat yolcularının gümrük ve pasaport işlemlerinin tamamlanması 45-60 dakika sürerken, aynı anda birden fazla uçak inişi olduğunda bu süre 1,5 saate kadar uzayabiliyordu. Ancak yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte bu bekleme süresi önemli ölçüde kısaltıldı ve yolcu yoğunluğu önemli ölçüde azaltıldı. Böylece Kayseri, Anadolu’nun yanı sıra Türkiye’nin yükselen hava ulaşım merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.