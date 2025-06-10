KAYSERİ Hayvanat Bahçesi’ni 65 BİN kişi ziyaret etti

KURBAN BAYRAMI’NDA HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARETÇİ AKINI GÖRDÜ

Kayseri Anatolia Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde 65 bin kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesinden gelen resmi açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Kurban Bayramı öncesinde müjdelediği ücretsiz hayvanat bahçesi uygulaması, Kayserililer ve çevre illerden ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

KAYSERİ’NİN HAYVANAT BAHÇESİNE YOĞUN İLGİ

Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan hayvanat bahçesi, 153 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde hayvanat bahçesi, toplamda 65 bin ziyaretçiye kapılarını açtı. Kurban Bayramı’nın ilk günü kapalı olan tesis, çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiyi hayvanlarla buluşturmak amacıyla ücretsiz hale getirildi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN TEŞEKKÜR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bayramların “sevgi, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel zamanlar” olduğunu vurguladı. Bu özel günlerde vatandaşların aileleriyle keyifli vakit geçirmesi için hayvanat bahçesini ücretsiz hale getirdiklerini belirtti. Uygulama sonucunda hayvanat bahçesinin dolup taştığını aktaran Büyükkılıç, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla bağ kurmalarını önemsiyoruz. Bu vesileyle gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.