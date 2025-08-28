Kayseri İhracatı Arttı, Büyüksimitci Bilgi Verdi

KAYSERİ’DE İHRACAT RAKAMLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı ihracat verilerini ele aldı. Başkan Büyüksimitci, Temmuz ayında Kayseri’nin ihracatının bir önceki aya göre yüzde 16,12 oranında artarak 324 milyon 385 bin dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 civarında bir düşüş yaşandığını belirten Büyüksimitci, bununla birlikte bu yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,92 oranında bir artış kaydedildiğini söyledi. Kayseri’nin ilk yedi aylık toplam ihracatı ise 2 milyar 186 milyon 23 bin dolar olarak gerçekleşti.

KÜRESEL PAZARLARDA STRATEJİK GÜÇLENME

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Temmuz ayında Kayseri’den 147 ülkeye ihracat yapıldığını vurguladı. Böylelikle şehrin uluslararası pazarlardaki konumunun her geçen gün güçlendiğinden bahsetti. Büyüksimitci, “Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle artık dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi. Bu ay da ihracatımızda mobilya sektörü liderliğini korurken, kablo sektörü ikinci, elektrikli ev aletleri ise üçüncü sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya ilk sırayı alırken, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri de önemli pazarlarımızın başında geliyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen Kayseri sanayisinin geleceğe yönelik planlamalar yaptığını vurgulayan Büyüksimitci, “Bugünün zorlukları geçicidir. Asıl mesele, geleceğe nasıl hazırlandığımızdır. Biz sanayiciler olarak sadece üretmekle kalmıyoruz; tasarıma, markalaşmaya, verimliliğe, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme yatırım yapıyoruz. Çünkü dünya pazarlarında ayakta kalmanın yolu, katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştirmekten geçiyor” dedi.

Kayseri’nin genç nüfusu, girişimci ruhu ve köklü sanayi kültürü ile öne çıktığını dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Kayseri sanayisi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin büyümesinde lokomotif rolünü sürdürecektir. Bu vesileyle ihracatımıza katkı sağlayan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.