Kayseri İl Emniyet Müd. Uygulama Yaptı

ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde asayiş uygulaması yapıyor. Bu uygulama, alışveriş merkezleri ve çevresindeki şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıyor.

YAKALAMALAR VE İŞLEMLER

Uygulama kapsamında aranan 4 şüpheli yakalanıyor. Ayrıca, 8 yoklama kaçağı hakkında gerekli işlemler yapılıyor. İki şüpheli ise uyuşturucu madde bulundurmaktan ötürü gözaltına alınıyor. Bu uygulama, il genelinde asayişin sağlanması amacıyla devam ediyor.