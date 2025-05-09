Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Denetim Yaptı

KAMU HUZURUNU BOZAN ARAÇLAR ÜZERİNE DENETİM

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada kamu huzurunu tehdit eden araçların denetimini gerçekleştirdi. 01-07 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplamda 2 bin 160 araca farklı maddelerden cezai işlem uygulandı. Ekipler, abartı egzoz, drift yapma, makas atma ve yüksek sesle müzik dinleme gibi durumlara odaklandı.

Cezai İşlemler Ve İstatistikler

Yapılan denetimlerde toplamda 192 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 432 sürücüye ise sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca, 367 araç/sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 640 araç/sürücü cep telefonu kullanmaktan, 26 araç/sürücü abartı egzoz kullanmaktan, 7 araç/sürücü drift yapmaktan, 96 araç/sürücü makas atmaktan, 2 araç/sürücü çakar lamba takmaktan, 244 araç/sürücü yüksek sesle müzik dinlemekten, 15 araç/sürücü ise ışık donanımından cezalandırıldı. Son olarak, 139 araç/sürücü modifiyeli araç kullanmaktan işlem gördü.

Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan ve trafiği tehlikeye düşüren araçlar ve sürücülerle mücadeleye devam ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir” denildi.