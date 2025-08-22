Kayseri Jeotermal Sera Projesi 2025’te Başlayacak

Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi Yatırım Programına Alındı

Kayseri’de tarım ve üretim kapasitesini yükseltecek ve bölge ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yaratacak Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi, önemli bir gelişme ile 2025 yılı yatırım programına dahil edildi. Başlangıçta 2026 yılında yer alan proje, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın destekleri ile öne çekilerek 2025 yılına alındı. Bu proje, jeotermal enerji kaynaklarının tarımda etkin kullanımı açısından önemli bir fırsat sunarak modern seracılığın gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

Seralarda Yıl Boyunca Üretim İmkanı

Proje çerçevesinde kurulacak seralar, yıl boyunca üretim yapılmasını sağlayarak hem ürün çeşitliliğini hem de üretim kapasitesini artıracak. Böylece Kayseri’deki üreticilere ve ülke genelindeki gıda arz güvenliğine önemli katkılar sağlanmış olacak. 2025 yılı içerisinde altyapı ihalesinin gerçekleştirileceği projede, kısa süre içerisinde çalışmalara başlanması planlanıyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından jeotermal kaynakların kullanımıyla modern tarım teknikleri için gerekli altyapı oluşturulacak. Projenin tamamlanmasıyla, Kayseri’nin seracılık alanında Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

Kayseri Ticaret Borsası’ndan Açıklama

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Başlangıçta 2026 yılı yatırım planında yer alan Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projemizin, AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş’ın kıymetli destekleriyle 2025 yılı yatırım programına alınmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tarihi ve stratejik adım, Kayseri tarımının geleceği açısından son derece önemlidir. Projemizin 2025 yılı içerisinde altyapı ihalesi yapılacak ve kısa sürede çalışmalara başlanacaktır. Destekleri ve vizyoner yaklaşımı için Sayın Mustafa Elitaş’a şükranlarımızı sunuyor, projemizin Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi’nin hayata geçişi ile Kayseri’nin tarım vizyonu artacak, şehir ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir tarımsal üretim merkezi haline gelecek.