Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda Yer Aldı

KADIN KOOPERATİFLERİ ULUSLARARASI FUARDA YER ALDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in önderliğinde kadın istihdamını artırma, kadınlar arası iş birliğini geliştirme ve kadın emeğini nitelikli iş gücü piyasasına kazandırma amaçlarıyla kurulan kadın kooperatifleri, uluslararası düzeyde kendilerini göstermeye başladı. Gaziantep’te 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’na katılan Kayseri Kadın Kooperatifleri, bu durumuyla ön plana çıkmış oldu.

KAYSERİ’NİN PARLAYAN YILDIZLARI FUARDA

Kayseri’nin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak kabul edilen 47 kadın kooperatifi arasında bulunan Sarıoğlan Kadın Kooperatifi, Bünyan Kadın Kooperatifi, Ağırnas Kadın Kooperatifi ve Kadim Kadınlar Kooperatifi, fuarda açtıkları stantlarda Sarıoğlan Çikolatası, Gilaburu, Aspir Yağı ve Tepsi Mantısı ürünlerini sergileyerek hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kayseri Kadın Kooperatifleri, fuarın ziyaretçileriyle iş insanları ile görüşmeler yaparak gerekli bağlantıları kurdu ve iş insanlarını Kayseri’ye davet etme fırsatını değerlendirdi. Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek.