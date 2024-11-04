Kayseri Kadın Okçular Geleneksel Sporda Başarı Kazanıyor

KADINLAR ATLI OKÇULUKTA BAŞARI ELDE EDİYOR

Kayseri’de 20 kadından oluşan atlı okçuluk takımı, erkeklerin hâkim olduğu bir spor dalında ön yargıları yıkarak önemli başarılar elde ediyor. Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü çerçevesinde kurulan kadın takımından 2 sporcu, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında finale kalarak kadınların yeteneklerini gözler önüne serdi. Bu yıl Kayseri’de geleneksel atlı okçuluk sporunun gelecekteki nesillere aktarılması amacıyla Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü kuruldu. Sporcuların tamamı erkeklerden oluşan bu kulübe, kentteki kadınlar da ilgi göstermeye başladı. Kulüp bünyesinde yalnızca kadınlardan oluşan 20 kişilik bir atlı okçuluk takımı kuruldu ve kısa sürede erkeklerin hâkim olduğu bu sporda da başarılar kazanıldı.

ÖN YARGILARI KIRMAK İÇİN SPORA GİRİYORUZ

Atlı okçuluk sporuna dair düşüncelerini paylaşan Gülsüm Kara, “Bize katkısı çok oluyor. Kadınların fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü olmalarını, kendilerine güvenmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Atlı okçuluk, genelde erkekler tarafından yapılıyor. Biz de güçlü ve cesur kadınlar olarak bu algıyı kırmak adına bu sporu yapıyoruz. Genç kızlara ilham olarak kültürel mirasımız olan bu sporu yaşatmak istiyoruz. Bu spora başladıktan sonra kendimi; daha cesur, kararlı ve güçlü hisseden, ayakları yere daha sağlam basan biri olmaya başladım. Çevremde bize ‘Başaramazsın’ diyen çok oldu. Artık burada ‘Başaramazsın’ diyenler için oklarımızı atıyoruz. Kadınlara karşı ön yargıyı kırmak adına da oklarımızı atıyor ve yarışmalara tüm gücümüzle hazırlanıyoruz” diye belirtti.

GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ

Kulüp sporcularından Rabia Öztürk ise “Atlı okçuluğa ilgi duydum. Kayseri’de böyle bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Hem gençlere örnek olmak hem de bu sporun devamını sağlamak adına böyle bir şey yapıyoruz. Bu sene bir spor kulübü kurduk. Tamamı kadınlardan oluşuyor. Türkiye şampiyonasına 5 sporcu ile katıldık ve 2 sporcumuz da burada finale kaldı. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Arkadaş çevremden de bu geleneksel spora katılmak isteyenler oluyor” ifadelerini kullandı.