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KAYSERİ KARIYER MERKEZİ 255 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİ

İSTİHDAMA DESTEK SAĞLIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam konusunda önemli bir rol üstlenen Kayseri Kariyer Merkezi, nisan ayında 255 kişinin iş bulmasına yardımcı oldu. Kayseri Kariyer Merkezi, işverenler ile iş arayanları buluşturmaya devam ediyor.

BAŞVURULARDA ARTIŞ YAŞANDI

Belediyeden gelen bilgilere göre, nisan ayında 27 bin 617 kişiye kısa mesaj aracılığıyla yönlendirme yapıldı. Bu süreçte 576 başvuru alındı ve neticesinde 255 kişi istihdam edildi. Kayseri Kariyer Merkezi, işgücü piyasasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

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