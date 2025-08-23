Haberler

Kayseri, Kaybis’e Zarar Verenlere İşlem Yapacak

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletleri ve istasyonlarına zarar verenler hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı. Belediyenin yazılı açıklamasında, Kaybis’in son dönemlerde yaşadığı vandalizm olayları nedeniyle büyük kayıplar yaşadığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, kentte 91 istasyon ve 1000 bisikleti ile hizmet veren Kaybis’in bazı istasyon ve bisikletlerine yönelik zarar veren davranışlar güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Kamu hizmeti sunan bu sistemin tüm vatandaşların malı olduğu vurgulandı. Kamuya kasıtlı zarar vermenin Türk Ceza Kanunu’na göre hapis ya da adli para cezası ile cezalandırıldığı, bu tür fiillerin genç bireylerin hukuki sicili ve geleceği üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği kaydedildi.

KORUNMASI GEREKEN BİR KAMU MALIDIR

Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım AŞ, kamuya ait bisikletlerin zarar görmesi ile ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu. Toplumun ortak kullanımına sunulan her aracın korunmasının önemli bir vatandaşlık görevi olduğu hatırlatıldı.

