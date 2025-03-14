Kayseri Kendi İhracatçılar Birliğini İstiyor

KAYSERİ’NİN İHRACAT POTANSİYELİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri’nin ihracat potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için kentin mutlaka kendi ihracatçılar birliğine sahip olması gerektiğini belirtti. Akmermer, Kayseri’nin 6 bin yıllık köklü ticaret geçmişine atıfta bulunarak şehrin Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

KENDİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ

Mevcut durumda Kayseri’deki ihracatçıların Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesinde çalıştığını ifade eden Akmermer, AKİB’in Kayseri’deki ihracatçılara daha yakın hizmet sunmak için şehirde bir irtibat bürosu bulundurduğunu ve çeşitli destekler sağladığını aktardı. “Bu destekler arasında fuar katılımlarının teşvik edilmesi, yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlanması, küresel tedarik zinciri projeleri gibi birçok önemli hizmet bulunmaktadır” diyen Akmermer, burada tartışılan konunun AKİB’in sağladığı hizmetlerin yeterliliği değil, Kayseri’nin kendi ihracatçılar birliğine ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Kendi ihracatçılar birliğine sahip olmanın Kayseri’nin ekonomik potansiyelini daha etkin kullanmasını sağlayarak bölgesel kalkınmayı hızlandıracağına dikkat çeken Ferhat Akmermer, bu noktada ilgili kurumlar ve paydaşların iş birliği içinde, şehrin ihracatçı kimliğini güçlendirecek adımları değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.