Kayseri Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE SERGİ AÇILDI

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler içinde yer alan ‘Sesimiz Nefesimiz Dedem Korkut’ sergisi, Dede Korkut ve onun dönemi karakterlerine ait minyatürlerin sergilendiği bir organizasyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlayan bu festival, zengin içerikli etkinliklerle devam ediyor.

DEDE KORKUT’UN DÜNYASI ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde düzenlenen bu özel sergi, katılımcılara Dede Korkut’un eşsiz hikayeleri ve karakterlerini tanıtıyor. Sergi, bugünün belirli saat diliminde, 09.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilerini karşılayacak.