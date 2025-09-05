Kayseri, Kültür Yolu Festivali ile parlıyor

ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN KAYSERİ

Selçuklu döneminden modern çağa uzanan eserleri, köklü çarşıları ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Kayseri, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Bu festival, tarihi ve sanatsal birikimi geleceğe taşırken, Kayseri Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bir törenle başladı. Törene, Ak Parti Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, diğer milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve birçok sanatsever de katılım gösterdi.

KÜLTÜR VE SANATIN GÜCÜNE VURGU

Bakan Ersoy, törendeki konuşmasında şehrin kültürel değerine dikkat çekerek, “Kayseri’ye geldiğinizde, Kayseri’nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz.” ifadesini kullandı. Kayseri’nin potansiyeli, şehir enerji ve halkın çalışkanlığının, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini nasıl artırabileceğine dair vurgularda bulundu. Ersoy, şehirlerin rekabet gücünün artırılması için herkesin iş birliği yapması gerektiğini belirterek, “Hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız; bizim şehrimiz ulusal ve uluslararası rekabette nasıl ön plana çıkabilir?” dedi. Bakan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin büyüyerek 20 şehre ulaşmasını ve bu etkinliğin şehirlerin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflediğini vurguladı.

YENİ SERGİLERLE SANAT DOLU GÜN

Açılış töreninin ardından Bakan Ersoy, sanatseverlerle buluşacağı özel sergileri ziyaret etti. “PTT Pul Sergisi” ile başlayan ziyaret, iletişim tarihinin nadir parçalarını tanıtmasının yanı sıra, “Paranın Yüzünde Anadolu: Sezarlardan Sultanlara Kayseri” sergisi ve “Pir-i Mimaran Sinan” sergisi ile devam etti. Bunlar, Kayseri’nin tarihi ve kültürel geçmişini katılımcılara daha yakından tanıtma fırsatı sundu. Bakan Ersoy’un ziyaretiyle ayrı bir önem kazanan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi ise, katılımcılara sanatçının yaratım sürecini ve farklı zaman dilimlerindeki estetik yaklaşımını görme imkanı sundu.

KÜTÜPHANE AÇILIŞI VE FESTIVALI TAKİP EDEN ETKİNLİKLER

Kocasinan’da açılışı gerçekleştirilen İlçe Halk Kütüphanesi de, modern kütüphanecilik anlayışıyla tasarlanarak geniş kitap koleksiyonu ve çeşitli hizmet alanlarıyla dikkat çekiyor. Kayseri Kültür Yolu Festivali, 6 Eylül itibarıyla başladı ve dokuz gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir katılımcı yelpazesine hitap eden etkinlikler, Kayseri’nin tarihî dokusunu kültür ve sanata dönüştürüyor. Bu süreç, kültürel bir yolculuğa kapı aralıyor.