Kayseri Melikgazi’de Motosiklet Kazası

KAÇAN ŞAHIS KAZA YAPTI

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” çağrısına itaat etmeyen bir şahıs motosikletle kaçarken kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışılan E.Ü., motosikletini sürerek kaçmaya yöneldi. Bu kaçış sırasında kısaca ekiplerin gözünden kaybolan E.Ü., Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen Balarısı Parkı içerisinde kaza yapmış halde bulundu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi sonrasında olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. E.Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ayrıca, kaza sonrası yapılan incelemeler sonucunda motosiklet, çekici yardımıyla olay yerinden alındı. Diğer yandan, yapılan kontrollerde E.Ü.’nün 2.3 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.