Kayseri Milletvekili Çopuroğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

KADİR GECESİNE DAİR HUZUR VE MÜJDENİN ANLAMI

Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajda, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Kadir Gecesi ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır” sözleriyle önemli bir değerlendirme yaptı. Çopuroğlu, Ramazan Ayı’nın sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Çopuroğlu, bu gecenin hepimizin maneviyatını güçlendirmeye vesile olmasını umarak, ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsat olduğunu vurguladı. Ayrıca, tüm Müslümanların bu özel gecenin feyzinden ve bereketinden manevi olarak yararlanmasının ortak bir dilek olduğunu ifade etti. Yüce kitabımızın insanlığa inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesinin ve yaklaşan Ramazan Bayramının hürmetine, Müslümanlara yapılan zulmün son bulması için yüce Rabbinden niyazda bulundu.

Çopuroğlu, “Bu müstesna gecenin nuru ile insanlığın güzele, doğruya ve selamete ulaşmasını temenni ediyorum” diyerek, Ramazan Ayı boyunca tutulan oruçlar ve yapılan hayırlarla yaşanan manevi iklimin doruğa ulaştığını belirtti. Kadir Gecesi’nin aynı zamanda bayram sevincini de müjdelediğini belirten Çopuroğlu, bu kutlu gecenin ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve barışa vesile olmasını ve esenlik getirmesini diledi.