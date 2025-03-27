Kayseri Minik Kızlar Voleybol Finali Tamamlandı

2024-2025 SEZONU VOLEYBOL İL BİRİNCİLİĞİ TAMAMLANDI

2024-2025 Sezonu Kayseri Okul Sporları Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları final karşılaşmalarıyla sona erdi. Final karşılaşmalarının ardından, kazanan takımlara kupa ve madalyalar teslim edildi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yarışmanın son gününde gerçekleşen final müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kayseri Okul Sporları Minik Kızlar Voleybol İl Birinciliği etkinliği sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren okullara kupa ve ödülleri verildi. Törenin ardından tüm takımlar birlikte fotoğraf çekerek dostluk mesajları paylaştı.