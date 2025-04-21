Kayseri Muaythai Takımı 21 Madalya Aldı

KAYSERİ MUAYTHAI TAKIMINDAN BAŞARI

Kayseri Muaythai takımı, Antalya’da gerçekleştirilen Halil Durna Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı göstererek 7 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalya ile şampiyonayı tamamladı. Bu şampiyonaya katılan sporcular, sıkletlerinde şampiyon olarak Mayıs ayında Türkiye’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Antalya’da düzenlenen şampiyonada 21 madalya almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Ulu, “Mayıs ayında Türkiye olarak Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. İlimizden 7 sporcu sıkletlerinde şampiyon olarak Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti. Türkiye şampiyonasında mücadele edip fedakarlık gösteren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Kayseri olarak bizler çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

MADALYA ALAN SPORCULAR

Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’den madalya alan sporcuların listesi şu şekilde:

– Sercan Koç: Elite 63.5 kg – 1.

– Ayaz Cingöz: Elite 63.5 kg – 3.

– Utku Mete Yağcı: Elite 60 kg – 1.

– Ezgi Keleş: Elite 57 kg – 1.

– Betül Baran: +75 kg – 3.

– Zümrüt Dağlı: Elite 45 kg – 3.

– İsa Taşdemir: Elite 81 kg – 3.

– Muhammed Kaygısız: Elite 67 kg – 3.

– Ercan Özhan: Elite 75 kg – 2.

– Yusuf Yüksektepe: Elite 54 kg – 2.

– Mahmut Keskin: Elite 57 kg – 2.

– Mert Güney: U23 48 kg – 1.

– Harun Kadir Güngör: U23 51 kg – 1.

– Beytullah Deveci: U23 51 kg – 2.

– Mustafa Kara: U23 71 kg – 2.

– Rıza Kabak: U23 57 kg – 2.

– Nadiye Özdemir: U23 54 kg – 2.

– Azra Yılmaz: U23 71 kg – 1.

– Selen Kartal: U23 60 kg – 3.

– Hatice Sıla Duran: U23 75 kg – 3.

– Ayaz Cingöz: Waikru dalında – 1.