Kayseri Muaythai Takımı 35 Madalya Kazandı

KAYSERİ MUAYTHAİ TAKIMI ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Kars’ta düzenlenen Sarıkamış Çocuklar Türkiye Şampiyonası’na 74 sporcu ile katılan Kayseri Muaythai Çocuklar takımı, turnuvadan büyük bir başarı ile ayrıldı. Elde ettikleri 11 birincilik, 13 ikincilik ve 11 üçüncülükle toplamda 35 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attılar. Şampiyona, 26-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşti ve 10-14 yaş arası minik ve yıldız kategorilerinde mücadeleler yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, etkinliğin sporcuların manevi duygularını geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Ulu, “Çocuklarımız, Türkiye Muaythai Federasyonumuzun Kültürel projelerinden ‘Bir Gün Spor Bir Gün Siper’ projesi kapsamında bu yılda ecdadımızın ayak izlerini takip etti. Geçen yıl yapılan Malazgirt’in ardından bu yılda sporcularımız Sarıkamış’ta tarihle buluştu ve milli manevi kazanım elde etti” açıklamasında bulundu.

Ulu, “Bizim için önemli olan başarıya giderken milli ve manevi olarak çocuklarımızın ruh dünyasına dokunabilmek. Bu projeden dolayı federasyon başkanımız Hasan Yıldız’a, Başkan vekilimiz Korkmaz Atalay’a, Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, desteklerinden dolayı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı, Şube Müdürümüz Yakup Deliktaş ve katılan kafilelerimize, bizi temsil eden Kayseri kafilemize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri Muaythai branşında başarıların devam edeceğini vurgulayan Ulu, “Kayseri’ye başarı yakışıyor. Başarı için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz” şeklinde konuştu.