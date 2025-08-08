Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

DİFTER ATAN ARAÇLARA CEZA UYGULAMASI

Kayseri’de polis ekipleri, drifte bulunan bir araca 64 bin 896 TL idari para cezası kesti. Sürücünün ehliyeti 8 ay süreyle alındı. Yine trafiği tehlikeye atan başka bir araca da 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı ve sorun çözüme ulaşana kadar araca el konuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TAKİP EDİLİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dolaşan ve trafiği tehdit eden içerikleri dikkate alıyor. Bu doğrultuda, Kadir Has Stadyumu Kuzey Otoparkı’nda drift yapan bir araç tespit edildi ve bu araca 64 bin 896 TL ceza uygulandı. Sürücü hakkında ‘trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekipler, sosyal medyada yer alan ve sürücülerin görüşünü engelleyecek şekilde duman atan bir başka aracı da tespit etti. Bu araçta bulunan sürücüye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak 4 bin 334 TL ceza verildi. Ekipler, arızanın giderilmesi sonrası aracı sahibine teslim etti.