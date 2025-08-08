Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

DİFTER ATAN ARAÇLARA CEZA UYGULAMASI

Kayseri’de polis ekipleri, drifte bulunan bir araca 64 bin 896 TL idari para cezası kesti. Sürücünün ehliyeti 8 ay süreyle alındı. Yine trafiği tehlikeye atan başka bir araca da 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı ve sorun çözüme ulaşana kadar araca el konuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TAKİP EDİLİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dolaşan ve trafiği tehdit eden içerikleri dikkate alıyor. Bu doğrultuda, Kadir Has Stadyumu Kuzey Otoparkı’nda drift yapan bir araç tespit edildi ve bu araca 64 bin 896 TL ceza uygulandı. Sürücü hakkında ‘trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ekipler, sosyal medyada yer alan ve sürücülerin görüşünü engelleyecek şekilde duman atan bir başka aracı da tespit etti. Bu araçta bulunan sürücüye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak 4 bin 334 TL ceza verildi. Ekipler, arızanın giderilmesi sonrası aracı sahibine teslim etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Haliç Köprüsü’nden Düşen Kişi Aranıyor

Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen bir erkeği bulmak için iki saat süren arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, ancak henüz sonuç alınamadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.