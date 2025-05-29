Kayseri’nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Tanıtıldı

ETKİNLİKTE COĞRAFİ İŞARETLER TANITILDI

Türkiye Odalar ve Borsa Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünleri için belge takdim ve tanıtım töreni olarak düzenlendi. TOBB İkiz Kuleler’de organize edilen bu etkinlikte, Kayseri’ye özel 12 coğrafi işaretli yemeğin tanıtımı yapıldı ve belgeleri katılımcılara takdim edildi. Törene, siyasetten iş dünyasına birçok önemli isim katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar gibi isimler etkinlikte yer aldı.

COĞRAFİ İŞARETLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye’nin, Çin’den sonra en çok coğrafi işaret tesciline sahip olan ülke olduğunu belirtti. Durak, bu ürünlerin markalaşmasının ve değer kazandırılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “AB Komisyonuyla yaptığımız görüşmelerle Avrupa tesciliyle ülkeye katma değer üretecek sistemi getirmeyi amaçlıyoruz. Yakında bu konuya yönelik kanun ve mevzuatlarla tescilli ürünlerimizin standartlarının Avrupa’daki ürünlerle eşit olmasına yönelik düzenlemeler yapacağız” şeklinde konuştu.

MARKALAŞMA VURGUSU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın kritik olduğunu belirtti. İtalya ve Fransa’nın sadece bir peynir markasından milyar dolarlık gelir elde ettiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de toplam 1745 tescilli ürün bulunduğunu ifade etti. “Karşılıklı işlemler tamamlandığında burada tescillenen ürün, AB’de de tescil edilmiş olacak” diyerek sözlerini tamamladı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, Kayseri’nin 32 ürününün coğrafi işaret tescili bulunduğunu, son 4 yılda 12 ürüne belge kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

GELİŞMELER VE GELECEK PLANLARI

Ömer Gülsoy, “Yerel zenginliklerimizi, AB nezdinde de koruma altına almaya dönük girişimlerimizi başlattık. İnşallah Kayseri Pastırmamızda AB tescilini yakında alacak, bu konuda resmi gazete yayını bekliyoruz. Bunun yanında sucuğumuz ve mantımızda da süreci başlattık, yakında AB’de tescilleneceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünleri için resmi belge takdim töreni gerçekleştirildi.