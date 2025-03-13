Kayseri’nin İhracat Potansiyeline Yönelik Eleştiriler

MÜSİAD BAŞKANI KAYSERİ’DEKİ DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri’nin Akdeniz İhracatçılar Birliği altında olmasını bir Kayserili olarak kabul edemediğini ifade etti. Akmermer, “1 liralık ihracat yapan bir kişi değilim. Böyle bölgesel bir ihracatçılar birliğini Kayseri kurabilir” dedi. Akmermer, Suriye’de gelişen uluslararası yapılanmanın Türkiye üzerinden dönebildiğine değinerek, bunun Türkiye için önemli bir avantaj sağladığını da belirtti. Suriye’deki durumun hızla değiştiğini vurgulayan Akmermer, Türkiye’nin büyük bir destek sahiplendiğini söyledi.

ŞEHİRDEKİ KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Akmermer, Ankara’daki Kayseri lobisinin gücüne dikkat çekti ve Kayseri’deki birçok kurumun ihracat rakamları hakkında özeleştiri yapmaya başladığını aktardı. “Kayseri iyi değerlendirmeli” mesajı aldıklarına değinen Akmermer, bu konuda diğer kurumların da bir tepki gösterdiğini belirtti. Gaziantep’te düzenlenen bir iş zirvesine katıldıklarını hatırlatan başkan, Kayseri’nin yeni bir kontrol mekanizmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kayseri Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalara değinerek, şehrin siyasetçilerinin daha fazla destek alması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Kayseri’nin ticaret geçmişini de hatırlatan Akmermer, şehirde bir ihracatçılar birliğinin kurulması gerektiğini belirtti. “Yıllar önce dile getirdiğim Kayseri’nin kendi ihracatçılar birliğine sahip olmasını daha da cesurca söylemek istiyorum” diyen Akmermer, Kayseri’ye kurulacak bir ihracatçılar birliğinin yıllık bütçesinin 150 milyondan aşağı olamayacağını düşündüğünü ifade etti.

ENFLASYONUN TEMEL NEDENİ AHLAK

Enflasyonun temel sebebinin ahlak olduğunu vurgulayan Akmermer, mevcut fiyatların anlamlandırılamadığını ve gıda sektöründeki gelişmeleri eleştirdi. Devletin denetim mekanizmalarının yetersiz olduğunu ifade eden Akmermer, ahlaki değerlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Fiyatlardaki dengesizliği örneklerle göstererek, “Bu kadar da vicdansızlık yapılmaz” söyledi. Akmermer, ekonomide doğru işler yapıldığını umut ettiğini, ancak ahlaka dönülmesi gerektiğini belirtti.